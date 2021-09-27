Fatih Terim'den tepkilere dikkat çeken yanıt!

, Göztepe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu."Fatih Terim'i zaman zaman siz de eleştiriyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren deneyimli teknik adam "Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım. Ben, kendimi suçluyorum. Sosyal medya, çok çeşitli insan gruplarının isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya reaksiyonla hareket ettiği bir mecra." dedi.Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "" ifadelerini kullandı.Fatih Terim ayrıca "Bir oyuncu yoksa, bir nedeni vardır. Galatasaray seyircisi 'Hocanın bir bildiği var' demeli. Öyle de diyorlardı zaten." diyerek tepkilere gönderme yaptı.