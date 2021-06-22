Fatih Terim'den Taylan'a 10 gün izin

EURO 2020 kadrosunda bulunan ancak 3 maçta da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı'ya 10 gün izin verildi

Haber; Sabah
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Fatih Terim'den Taylan'a 10 gün izin
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22 Haziran 2021 09:20
Galatasray'da Fatih Terim dönemi 5. kez başladı. Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ile birlikte Florya kapıları yeniden deneyimli teknik adama açılırken, İmparator dün sabah 11.00'deki idmanda sahaya çıkarak yuvaya döndü. Bir haftadır antrenör Selçuk İnan yönetiminde çalışan oyuncularının tek tek elini sıkan tecrübeli teknik adam, daha sonra da görevinin başına geçti. İdman sırasında Metin Oktay Tesisleri'nin etrafındaki evlerden Terim'e sevgi gösterileri yapılırken "Hoş geldin hocam" sözlerine Terim de el sallayarak karşılık verdi.

TAYLAN SOLUĞU FLORYA'DA ALDI

Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulunan ancak 3 maçta da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı, dün yurda döndükten sonra hemen Florya'ya gitti.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun üzerinde Milli Takım eşofmanının bulunması dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Terim'le görüştü. Taylan'a 10 gün tatil izni verildi.

'SANKİ 2-3 SENE YOKTUM'

Terim, Florya'ya geldiği anda büyük ilgiyle karşılanırken "Sanki gitmişim de 2-3 sene sonra gelmişim gibi. Öyle bir heyecan var bende" dedi. Tecrübeli hoca, Selçuk İnan'la idman programlarını da inceledi.




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