Fatih Terim'den talimat: 'Erken koparalım'

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son altı maçında da galibiyet alamayan Galatasaray, Adana Demirspor karşısında çıkış arıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, son taktik idmanda, futbolcularına, "Son dönemde yaşadıklarımız ortada. Artık çıkışa geçmeliyiz. Hakem kararlarından etkilenmemek için maçı erken koparmalıyız" dedi.
Sarı-kırmızılar Adana Demirspor ile salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Fatih Terim, son taktik idmanda, futbolcularına, "Son dönemde yaşadıklarımız ortada. Artık çıkışa geçmeliyiz. Hakem kararlarından etkilenmemek için maçı erken koparmalıyız" dedi.
Sarı-kırmızılar Adana Demirspor ile salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.