Fatih Terim'den talimat: "Erken koparalım"

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Adana Demirspor deplasmanı öncesi takıma son yaşananları hatırlatarak hakem kararlarından etkilenmeden sonuca gidilmesini istedi.

Haber; Türkiye
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Fatih Terim'den talimat: 'Erken koparalım'
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21 Aralık 2021 10:11
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son altı maçında da galibiyet alamayan Galatasaray, Adana Demirspor karşısında çıkış arıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, son taktik idmanda, futbolcularına, "Son dönemde yaşadıklarımız ortada. Artık çıkışa geçmeliyiz. Hakem kararlarından etkilenmemek için maçı erken koparmalıyız" dedi.

Sarı-kırmızılar Adana Demirspor ile salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.


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