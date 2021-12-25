Fatih Terim'den takımına: 'Sizi tanıyamıyorum!'

Yedi maçtır galibiyeti unutan Galatasaray, Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. İlk yarının son maçını galibiyetle kapatıp kötü gidişata son vermenin hesabını yapan sarı kırmızılılarda teknik ekibi sakat ve cezalıların çokluğu düşündürüyor.



Muslera ve Diagne'nin sakatlığına Cicaldau ve Taylan'ın cezaları eklenince Aslan'da taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Fatih Terim kadroda mecburi revizyona gidecek. Tecrübeli hocanın Feghouli'yi sol, Berkan'ı sağ içte, Aytaç'ı ise ortada görevlendirmesi bekleniyor.



Oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sizi tanıyamıyorum" diyen Terim "Bizim kalitemiz asla bu değil, Galatasaray'ın olması gereken yer bu değil. Bu maçı kazanıp tatile biraz olsun rahat girelim" ifadelerini kullandı.





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