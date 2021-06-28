Fatih Terim'den 'taç' tepkisi: "100 kere söyledim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında oyuncularına yaptığı uyarı gündeme oturdu.

Haber; Sözcü
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Fatih Terim'den 'taç' tepkisi: '100 kere söyledim'
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28 Haziran 2021 08:32
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara'nın golleriyle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekibin gollerini yeni transfer Aytaç Kara atarken, karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncusu DeAndre Yedlin'e yaptığı uyarı dikkatlerden kaçmadı.

ABD'li futbolcu kendi yarı sahasının sağ tarafından taç kullanırken topu merkeze doğru yollayınca hocasının tepkisini çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.




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