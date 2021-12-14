Fatih Terim'den sürpriz talep

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında, sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir istek geldi. Terim'in talebi üzerine Sivasspor locasında siyah cam filmi çekildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'den sürpriz talep
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 10:08
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için Sivasspor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamadı.

Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı. Deneyimli teknik adamın talebi üzerine Sivas'ta locasına siyah film çekildi.

Öte yandan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da maçın ardından, "Fatih Terim'e ayrı loca tahsis ettik. Hatta taraftarla muhatap olmasın diye camlara film de yaptırdık" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.