Fatih Terim'den sürpriz talep

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için Sivasspor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamadı.



Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı. Deneyimli teknik adamın talebi üzerine Sivas'ta locasına siyah film çekildi.



Öte yandan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da maçın ardından, "Fatih Terim'e ayrı loca tahsis ettik. Hatta taraftarla muhatap olmasın diye camlara film de yaptırdık" ifadelerini kullandı.





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