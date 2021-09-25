Fatih Terim'den sürpriz düşünce: Yedlin yerine Taylan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağ bekte Yedlin'den formayı alarak Taylan Antalyalı'ya vermeye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den sürpriz düşünce: Yedlin yerine Taylan
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25 Eylül 2021 12:10
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Sağ bekte Yedlin'den hiç memnun olmayan Fatih Terim, bu bölgede Taylan sürprizine hazırlanıyor.

Tecrübeli hoca, Boey'nin yokluğunda ABD'li futbolcunun hem üst üste maç yapması hem de kritik hataların içinde yer almasından dolayı Taylan'a şans vermeye yaklaştı.

26 yaşındaki futbolcu, Cimbom'a gelmeden önce forvet arkasında görev yapıyordu, Terim'den sonra ise savunma önünde forma giymeye başladı. 

 

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