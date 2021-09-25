Sağ bekte Yedlin'den hiç memnun olmayan Fatih Terim, bu bölgede Taylan sürprizine hazırlanıyor.Tecrübeli hoca, Boey'nin yokluğunda ABD'li futbolcunun hem üst üste maç yapması hem de kritik hataların içinde yer almasından dolayı Taylan'a şans vermeye yaklaştı.26 yaşındaki futbolcu, Cimbom'a gelmeden önce forvet arkasında görev yapıyordu, Terim'den sonra ise savunma önünde forma giymeye başladı.