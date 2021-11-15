Fatih Terim'den Stefan Kuntz'a kullanma talimatı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cebelitarık maçı öncesinde Kuntz-Koçak ikilisiyle yaptığı görüşmede özellikle Kerem, Barış ve Halil'i nasıl verimli kullanacaklarını anlattı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; TFF
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Fatih Terim'den Stefan Kuntz'a kullanma talimatı
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15 Kasım 2021 09:57
Galatasaray millî takıma gönderdiği 5 isimle en fazla oyuncu katkısı veren kulüp konumunda. Millîlerin Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maçta Kerem açılışı yapan, Halil ise iki golle farkı açan isimler olarak ön plana çıktı.

Millî maç öncesinde Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak sık sık Fatih Terim ile telefon üzerinden iletişim kurarak fikir alışverişinde bulundu. Ay yıldızlı teknik adamlar Terim ile yaptığı görüşmelerde oyuncuları en verimli nasıl kullanabileceklerini de sordu.

EN İDEAL VERİM

Fatih Hoca, Barış Alper Yılmaz'ı çizgiye inecek şekilde, Kerem Aktürkoğlu'nu kanatta içe kat eden pozisyonda, Halil Dervişoğlu'nu da çift forvetli sistemde değerlendirmeleri gerektiğini anlattı.

Kuntz-Koçak ikilisi de Terim'in dediği gibi takımı 4-4-2 sisteminde sahaya sürdü. Nitekim âdeta kullanma kılavuzlarıyla beraber oyuncuları oynatan ay yıldızlı teknik heyet, en ideal verimi aldı ve bu sayede kilidi açan ilk üç gol, bu oyunculardan geldi.




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