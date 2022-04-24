Fatih Terim'den sonra Torrent de dipte

Domenec Torrent'in Fatih Terim'i puan ortalamasında geçebilmesi için kalan 5 karşılaşmada 8 puan alması gerekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den sonra Torrent de dipte
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24 Nisan 2022 09:56
Bu sezon Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan teknik direktör Fatih Terim, 27 puan toplayarak maç başına puan 1.35 puan ortalaması tutturdu. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki en düşük puan ortalamasına imza attı.

Terim'in yerine gelen Domenec Torrent de beklentilerin altında kalırken çıktığı 13 maçta 17 puan elde etti ve şu ana kadar 1.31 ortalama yakalayabildi. Torrent'in selefini geçebilmesi için kalan 5 karşılaşmada 8 puan alması gerekiyor.
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