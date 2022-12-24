Fatih Terim'den Selçuk İnan'a destek

Fatih Terim, Kasımpaşa'nın başında ilk lig maçına çıkan eski öğrencisi ve yardımcısı Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa - Sivasspor karşılaşmasında tribünde yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Selçuk İnan'a destek
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24 Aralık 2022 16:14
Fatih Terim, Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına Sivasspor karşısında çıkan Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.





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