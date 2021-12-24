Fatih Terim'den, Pereira sistemi!

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 3'lü savunma sistemine dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den, Pereira sistemi!
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24 Aralık 2021 10:32
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray'da radikal değişiklikler kapıda...

Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim, çare aramaya devam ediyor. Terim'in, son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performansından memnun kalmadığı öğrenildi.

Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece, Fenerbahçe'de çok eleştirilen Vitor Pereira'nın 3'lü sistemine dönecek.


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