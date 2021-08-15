Fatih Terim'den "OKÇU"ya; "Hayata dön"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, performansı dibe vuran Mustafa Muhammed ile özel bir görülme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den 'OKÇU'ya; 'Hayata dön'
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15 Ağustos 2021 13:31
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ancak daha sonraki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları şaşırtan Mustafa Muhammed'in kötü gidişini Fatih Terim bizzat el koydu.

Özel hayatında yaşadığı önemli sorunlardan dolayı performansı oldukça düşen Mustafa Muhammed ile görüşen Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun bir an önce kendisini toparlamasını istedi.

Kendisine olan güvenini aktaran Fatih Terim, "Sana olan, yeteneklerime olan inancımı biliyorsun. Her insanın hayatında zor dönemler olabilir ve bizim, her zaman senin yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bu takımın sana ihtiyacı var ve en kısa sürede eski Muhammed'i sahada görmek istiyoruz" dedi.

Giresunspor karşısında da maça yedek kulübesinde başlayacak olan Mustafa Muhammed, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 4 maça çıktı ve henüz golle tanışamadı.

 


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