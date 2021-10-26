Fatih Terim'den öğrencilerine: "Ne oturuyorsunuz!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçının ikinci yarısı başlarken çılgına döndü. Tecrübeli hoca, kulübede oturan öğrencilerine, "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den öğrencilerine: 'Ne oturuyorsunuz!'
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26 Ekim 2021 08:36
Süper Lig 'de 10. haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelirken ilk yarı 1-1'lik sonuçla bitmişti. İlk 45 dakika, Cicaldau ve Larin'in karşılıklı golleriyle geçilirken, ikinci devre başlamadan önce Fatih Terim çılgına döndü!

Hemen kalktılar

Galatasaray'ın teknik patronu, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala kulübedeki oyuncularının oturduğunu görünce çok sinirlendi. Fatih Terim, öğrencilerine, "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" sözleriyle tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular da tecrübeli hocanın bu tavrı sonrasında kalkıp, saha kenarında ısınmalara başladı. 

 

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