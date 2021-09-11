Fatih Terim'den Nelsson'a özel görev

Trabzon deplasmanı öncesi Fatih hocanın üzerinde ısrarla durduğu konu; savunma ve savunmadan çıkışlar. Terim, bu kez bir sürpriz yaparak, geriden oyun kurma rolünü Nelsson'a veriyor

Haber; Fanatik
Abone Ol
Fatih Terim'den Nelsson'a özel görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 13:03
Transfer dönemi bitti, milli ara sona erdi, Galatasaray 'da gözler Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Yoğun fikstüre 3 puanla başlayarak moral bulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim özellikle savunma oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Tecrübeli hoca, savunmadan çıkış problemini çözebilmek adına tüm formülleri masaya yatırmış durumda. Sürpriz bir plan yapan Terim, geriden oyun kurma görevini takımın Danimarkalı stoperi Nelsson'a verecek. Genç savunmacının bu görevde ne kadar başarılı olacağı merak konusu.

Taylan da Nelsson'a oyun kurulumunda destek sağlayacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.