Fatih Terim'den Nelsson'a özel görev

Transfer dönemi bitti, milli ara sona erdi, Galatasaray 'da gözler Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Yoğun fikstüre 3 puanla başlayarak moral bulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim özellikle savunma oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.Tecrübeli hoca, savunmadan çıkış problemini çözebilmek adına tüm formülleri masaya yatırmış durumda. Sürpriz bir plan yapan Terim, geriden oyun kurma görevini takımın Danimarkalı stoperi Nelsson'a verecek. Genç savunmacının bu görevde ne kadar başarılı olacağı merak konusu.Taylan da Nelsson'a oyun kurulumunda destek sağlayacak.