Fatih Terim'den Mustafa Muhammed'e: "Kendini toparlamalısın"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrasında bazı oyuncularına mesaj göndermişti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Mustafa Muhammed'e: 'Kendini toparlamalısın'
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14 Eylül 2021 09:29
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'dan 2-2 bitirilen Trabzonspor maçından sonra bazı oyuncularına mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam; "Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" dedi.

Terim'in gönderme yaptığı isimlerin Yedlin, Taylan, Babel, Mohamed ve Diagne olduğu öğrenildi.

Terim'in özellikle Bordeuax'ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, "Fransa ya da Premier Lig'de oynamak istiyorsan, kendini toparlamalısın" dediği öğrenildi.


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