Bu sezon kurtardıklarından çok yediği gollerle alışılmadık bir performans sergileyen Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasında bir hayli başarılıydı.



Rakibin dalga dalga geldiği anlarda kalesinde sağlam duran Uruguaylı eldiven bu sefer alkışı aldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 90 dakikanın bitiminde 35 yaşındaki kalecisini tebrik etti.





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