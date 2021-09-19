Fatih Terim'den Morutan'a özel görev

Süper Lig 'de çıktığı son iki maçta da 2-0 öne geçip, 90 dakikayı 2-2 tamamlayan ve 4 önemli puan kaybeden Galatasaray , bugünkü Alanyaspor karşılaşmasında şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'ndeki Lazio galibiyetiyle büyük moral bulan Sarı- Kırmızılı ekipte, ideal 11 de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayal ettiği oyunu oynayabilecek kadroyu büyük ölçüde belirlemiş gibi görünüyor. Lazio maçında sahaya çıkan ilk 11, Alanyaspor karşısında da sahada olacak. Tek mecburi değişiklik ise cezalı Marcao'nun yerine Luyindama oynayacak. Kongolu savunmacı, bugünkü mücadelede sol stoper olarak görev yapacak, Nelsson'un sağ stoperdeki yeri değişmeyecek.



Yerli sorunu bulunmuyor



Terim'in Lazio maçında sahaya sürdüğü 11'de yerli olarak Taylan, Berkan, Kerem ve Halil vardı. Dolayısıyla yabancı kuralıyla ilgili bir problem yaşanmayacak. Özellikle orta sahadaki oyuncularına tam not veren Terim, bu dörtlüyü yine bir arada sahaya sürecek. Sakatlıkları devam eden Boey ve Barış Alper Yılmaz döndüğünde ise bu iki oyuncunun da yine ilk 11'e dahil edilmesi bekleniyor.



Kendi evinde ikinci maçı



Türk Telekom Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle bu sezon taraftarıyla ilk kez Lazio maçında buluşan Sarı- Kırmızılılar, ligde de bir anlamda siftah yapacak. Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerde yaklaşık 20 bin kişinin olması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, maça olan ilgiyi artırabilmek için bilet fiyatlarında güncelleme yaptı ve belirli oranda indirime gidildi. Taraftarlar, yönetimin bilet fiyatları konusundaki çağrıya kayıtsız kalmamasından memnun.



Yine Morutan'a özel görev!



Fatih hoca, tıpkı Lazio karşısında olduğu gibi, Morutan'a bir kez daha özel görev verdi. Rumen oyuncuyu yine sağ kenarda kullanacak olan Terim, genç futbolcunun klasik bir kanat oyuncusundan ziyade, sürekli merkeze ve ceza sahasına girerek skora yakın olmasını istiyor. Tecrübeli hocanın uzaktan şutlar konusunda Morutan'a yine serbestlik tanıdığı da gelen haberler arasında.



