Fatih Terim'den Melo'ya: "Yanıma gel"

Galatasaray'da taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo geri dönüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Melo'ya: 'Yanıma gel'
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09 Ekim 2021 10:48
Galatasaray'da başarılarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'ya geri dönüş kapısı açık...

Ancak Fatih Terim, Brezilyalı yıldızı futbolcu olarak değil yardımcı antrenör olarak takımda görmek istiyor. 38 yaşındaki yıldızın, sarı-kırmızılılardan 6 yıl önce ayrılmasına rağmen her fırsatta destekte bulunması ve kulüple bağını koparmaması bu birlikteliğin yeniden yaşanmasına yardımcı olacak.

İmparator, geçen yaz yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" dediği Melo'ya takımın gençleşme politikası nedeniyle imza attırmamıştı. Terim'in, "Futbolu bıraktıktan sonra yanıma gel" dediği öğrenildi. Melo'nun Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.


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