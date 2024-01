Fatih Terim'den maç sonu transfer açıklaması

Panathinaikos'un başında çıktığı ilk maçta PAS Giannina karşısında 2-0'lık galibiyet elde eden Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Terim, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı." dedi.



Taraftarlara mesaj gönderen Terim, "Çok az birlikte çalıştık ama 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı ve biz de daha iyi olmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Transfer dönemi için açıklama yapan Terim, "Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Stoper bölgesine bir veya iki hamle yapabiliriz. O bölgeye sol ayaklı bir oyuncu istiyorum. Büyük resim için her oyuncuyu çok hızlı bir şekilde görmeye ve tanımaya çalışıyorum. Umarım en kısa zamanda gerçekleşir. Başkan Bay Giannis sürekli olarak bu pozisyonu doldurmaya çalışıyor." dedi.



Yeni oyuncuların takıma katılacağını söyleyen Terim, "Aitor yorulana kadar ona maç boyunca "8 "de oynamasını söyledim. Buna alışmaları lazım, her oyuncu her yerde oynayabilir. Ayrıca Filip ve bugün bizimle olmayan sol bekimiz (Juancar) ve Fikay var. Bugün onu oynatabilirdim, sol bek oynatmayı düşündüm ama orta sahayı bozmak istemedim. Takıma yeni oyuncular gelecek ve uyum sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU