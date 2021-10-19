Fatih Terim'den, Lokomotiv Moskova hazırlığı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den, Lokomotiv Moskova hazırlığı
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19 Ekim 2021 09:31
Zorlu ve yoğun fikstürde kadrosunu ekonomik kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli hocanın Rusya'da Sacha Boey, Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Mustafa Muhammed'i 11'e alması bekleniyor.

Fatih Terim'in DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede oturtacağı öğrenildi.

Konyaspor önünde çift forvetli sistemi tercih eden Terim, Moskova'da 4-3-3'e geri dönecek.




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