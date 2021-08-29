Fatih Terim'den Kasımpaşa maçında sürpriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında sürpriz yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim'den Kasımpaşa maçında sürpriz
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29 Ağustos 2021 18:08
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç için Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'a Kasımpaşa karşısında 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Barış Alper Yılmaz'ı da Sahaya sürdü.

Fatih Terim, Taylan Antalyalı ve Sofianfe Feghouli'yi bu kez yedek kulübesine çekti.

Galatasaray'da Rademel Falcao ve DeAndre Yedlin, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMASI

Fatih Terim, Kasımpaşa maçı 11'ieyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; "Birkaç oyuncuma ihtiyaç olursa, sonra kullanmayı düşündük. Bazı oyuncularımız çok yıprandı. Barış ve Kerem, 45 dakika oynadı. %50 rotasyon düşündüm. Umarım değişikliğe ihtiyacımız olmaz. Bu 11'in doğru olduğunu düşünüyorum. Morutan zaten oynuyordu. Tek endişemiz adaptasyon."




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