Fatih Terim'den karar: "Gelecek sezon kadroda"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Menemenspor'a kiralanan Ahmet Batuhan Şen için kararını verdi.

, Fotoğraf; menemenspor.org.tr
Abone Ol
Fatih Terim'den karar: 'Gelecek sezon kadroda'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2021 08:51
Galatasaray'ın kiralık olarak Menemenspor'a gönderdiği kaleci Ahmet Batuhan Şen, takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 10 net kurtarışa imza attı.

22 yaşındaki eldiven, 37 kurtarış ile TFF 1. Lig'in ve Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda.

Ahmet Batuhan'ı, Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşündüğü bildirildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.