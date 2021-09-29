Fatih Terim'den karar: 'Gelecek sezon kadroda'

Galatasaray'ın kiralık olarak Menemenspor'a gönderdiği kaleci Ahmet Batuhan Şen, takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 10 net kurtarışa imza attı.
22 yaşındaki eldiven, 37 kurtarış ile TFF 1. Lig'in ve Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda.
Ahmet Batuhan'ı, Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşündüğü bildirildi.
22 yaşındaki eldiven, 37 kurtarış ile TFF 1. Lig'in ve Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda.
Ahmet Batuhan'ı, Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşündüğü bildirildi.