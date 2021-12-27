Fatih Terim'den İsmail Çipe'ye tebrik

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleye geçen İsmail Çipe'ye hocasından tebrik geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den İsmail Çipe'ye tebrik
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27 Aralık 2021 13:34
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe, çıktığı ilk maçlarda vasatın altında kaldı.

Ancak Galatasaray taraftarı, 26 yaşındaki file bekçisini, her şeye rağmen bağrına bastı.

Önceki gün oynanan Antalyaspor mücadelesi öncesinde İsmail'e, yoğun tezahüratlarda bulunuldu. Tecrübeli eldiven de Kırmızı- Beyazlı ekip karşısında kalesini gole kapattı ve yaptığı kurtarışlar ile galibiyette kilit rol oynadı.

Hocası Fatih Terim'in de karşılaşma sonrasında İsmail'i özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı.


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