Fatih Terim'den Işık Kaan'a özel terapi!

Marcao ve Alpaslan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Nelsson ile birlikte oynaması beklenen 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a, hocası Fatih Terim özel terapi uyguluyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Işık Kaan'a özel terapi!
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06 Ocak 2022 10:48
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Işık Kaan Arslan
Işık Kaan Arslan
Galatasaray
Marcao ve Alpaslan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Nelsson ile birlikte oynaması beklenen 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim özel terapi uyguluyor.

Genç oyuncuya ne kadar güvendiğini anlatan Terim, tıpkı daha önce Ozan Kabak ve Semih Kaya'da olduğu gibi Kaan'ın da formayı alıp çok daha iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyor.

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