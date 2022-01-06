Marcao ve Alpaslan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Nelsson ile birlikte oynaması beklenen 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim özel terapi uyguluyor.Genç oyuncuya ne kadar güvendiğini anlatan Terim, tıpkı daha önce Ozan Kabak ve Semih Kaya'da olduğu gibi Kaan'ın da formayı alıp çok daha iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyor.