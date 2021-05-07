Fatih Terim'den iki oyuncuya Ghezzal görevi!

Kader maçına çıkacak Galatasaray, 3 puanı kazanarak son 2 haftaya şampiyonluk şansını taşımayı amaçlıyor.



Son maçlarda çıkışa geçen sarıkırmızılıların Beşiktaş'ı devirme inancı oldukça yüksek. Teknik Direktör Fatih Terim, derbinin şifrelerini verirken hücum oyuncularına yapması gerekenleri tek tek anlatıyor. Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'na uzaktan şut çekmesi emrini veren İmparator, Emre Akbaba'ya seken topları takip etmesini söyledi.



Kerem Aktürkoğlu'nun son çizgiye inerek orta açması belirtilirken, savunma beklerine de sık sık hücumcuları destekleme çağrısında bulundu.



"GHEZZAL'I SİZ DURDURACAKSINIZ"



İmparator, sağ kanatta Ghezzal'in başrolünde olduğu pas istasyonlarını kapatması için Taylan ve Gedson'a özel görevler verdi.



İki futbolcu, Ghezzal'in topla buluşmasını engelleyecek ve pas yollarını kapatacak. Bu konuda kanat oyuncularıyla konuşan Terim, "Savunma güvenliğini bir an olsun terk etmeyeceksiniz. Rakip bekleri kovalayacaksınız" diye konuştu.



