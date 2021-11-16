Fatih Terim'den iki futbolcuyla özel görüşme

Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la özel bir görüşme yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'den iki futbolcuyla özel görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 11:22
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la özel bir görüşme yaptı. İki oyuncusuna da destek veren tecrübeli teknik adam, "İkinizin de potansiyelini ve daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. Mücadeleden vazgeçmeyin" dedi.

Nükseden sakatlığı nedeniyle ülkesi Fransa'ya giden Sacha Boey'in tedavisi, günde 6 saatlik programla yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun Milli ara ertesinde Türkiye'ye dönmesini planlıyor.

Gözler milli oyuncularda

Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Galatasaray 'da, tüm isimler tek tek takip altında. Milli oyuncuların (Halil, Kerem, Berkan, Taylan, Barış, Muslera, Luyindama, Feghouli, Morutan, Cicaldau, Mohamed, Yedlin) hem performansı hem de fiziksel durumları kulüp tarafından izleniyor ve rapor ediliyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.