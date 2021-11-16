Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la özel bir görüşme yaptı. İki oyuncusuna da destek veren tecrübeli teknik adam, "İkinizin de potansiyelini ve daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. Mücadeleden vazgeçmeyin" dedi.



Nükseden sakatlığı nedeniyle ülkesi Fransa'ya giden Sacha Boey'in tedavisi, günde 6 saatlik programla yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun Milli ara ertesinde Türkiye'ye dönmesini planlıyor.



Gözler milli oyuncularda



Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Galatasaray 'da, tüm isimler tek tek takip altında. Milli oyuncuların (Halil, Kerem, Berkan, Taylan, Barış, Muslera, Luyindama, Feghouli, Morutan, Cicaldau, Mohamed, Yedlin) hem performansı hem de fiziksel durumları kulüp tarafından izleniyor ve rapor ediliyor.







