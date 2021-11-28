Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında rotasyona gitti.Kaleci Muslera ve savunma oyuncuları Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt'u bozmayan Fatih Terim, orta sahada da Taylan ve Berkan'a yer verdi.Hücum hattında ise tam rotasyona giden Terim, Feghouli yerine Barış Alper, Cicaldau yerine Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu yerineyse Ryan Babel 11'de kendine yer buldu.Fenerbahçe maçında forvet olarak Halil, Marsilya maçında ise Mbaye Diagne oynamıştı. Fatih Terim'in tercihi bir kez daha Mbaye Diagne oldu.