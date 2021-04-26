Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu'na özel tebrik

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da göze girmeyi başardı ve hocasından da tebrik aldı

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Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu'na özel tebrik
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26 Nisan 2021 10:28
Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu
Galatasaray
Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu göze girmeyi başardı. Antalya karşısında ilk 11'de başlayan genç oyuncu Göztepe maçında olduğu gibi performansıyla beğeni kazandı.

21 yaşındaki oyuncu sık sık kendisinden övgüyle bahseden ve bonservisinin alınmasını isteyen hocasını mahcup etmedi.

Fatih Terim de maç sonunda yayıncı kuruluşa, "Herhalde Halil kadar sırtı dönük topu alıp da bu kadar becerikli olan çok az oyuncu vardır" dedi, soyunma odasında da yıldız futbolcuyu oyunundan dolayı tebrik etti.

 

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