Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu'na motivasyon desteği

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu için Fatih Terim harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu'na motivasyon desteği
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26 Aralık 2021 13:53
Galatasaray'ın genç hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu, son haftalarda performansıyla taraftarların da tepkisini çekmeye başladı. 22 yaşındaki golcü son haftalarda skora yeteri kadar katkı yapamıyor.

Moral motivasyonu ve formu düşüşte olan yıldız oyuncu için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim harekete geçti. Tecrübeli hocanın Antalyaspor maçında 73 dakika sahada kalan golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine moral verdiği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu bu sezon Cimbom'da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

Süper Lig'de 26 Eylül'de Göztepe'ye gol atan Halil, son golünü ise 4 Aralık'ta Altay'a karşı attı. Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın tamamında 90 dakika sahada kalamadı.

Genç oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta 3 gol atarken 2 de asiste imza atmıştı.

Galatasaray'ın golcüsü Halil Dervişoğlu'nun satın alma hakkı bulunmuyor ancak ön alım şartı anlaşmada yer alıyor. Eğer sezon sonunda Halil Dervişoğlu'na başka bir kulüpten teklif gelirse Brentford, bu teklifleri Galatasaray'a bildirecek ve -1 değerde bir bedelle Galatasaray'a önerecek.


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