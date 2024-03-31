Fatih Terim'den hakeme tepki!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından hakeme tepki gösterdi.

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Fatih Terim'den hakeme tepki!
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31 Mart 2024 20:36
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada hakeme sert bir tepki gösterdi.

"BÖYLE HAKEM GÖNDERMESİNLER"

Fatih Terim, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum!" dedi.

Bu tarz hakemlerin gönderilmemesi gerektiğini söyleyen Terim, "Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullandı.

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