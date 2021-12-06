Fatih Terim'den hakem tepkisi ve Lazio maçı uyarısı

Avrupa'yı çıkış yolu olarak gören ve Lazio karşısında başarı isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları oyuncuları ayağa kaldırmak için düğmeye bastı

Haber; Milliyet
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Fatih Terim'den hakem tepkisi ve Lazio maçı uyarısı
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06 Aralık 2021 08:05
Altay'la Nef Stadı'nda 2-2 berabere kalarak, ligde lider Trabzonspor ile puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, Avrupa'yı çıkış yolu olarak görüyor.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, ligdeki moral bozukluğunun, Avrupa arenasına yansımaması için önlemlerini erkenden almak için harekete geçti. Lazio ile hafta içinde, deplasmanda önemli bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, Terim ve yardımcıları, oyuncuların psikolojik ve fiziksel olarak hazır hale gelebilmesi için hemen çalışmalara başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçın önemine dikkat çeken teknik heyetin, futbolculara, "Düne takılarak devam edemeyiz. Hakem kararları da aleyhimize istikrarını koruyor. Bütün bunları bir kenara bırakıp, Lazio maçına odaklanmalıyız. Üzülecek vaktimiz yok. İtalya'da sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. Bu nedenle konsantrasyonumuz üst düzeyde olmalı. UEFA Avrupa Ligi'nde dikkatimizi dağıtacak, bizi endişelendirecek veya kaygılandıracak hakem yönetimleri de yok" dedikleri öğrenildi. 

 

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