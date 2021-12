Fatih Terim'den Francesco Farioli açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli'nin teknik ekibine katılmasıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.



Basın toplantısında konuşan Fatih Terim "Haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ben hiç görüşmedim maç haricinde. Birçok kişi ön görülüyor. Klasik haline geldi son zamanlarda. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayı ile birleştirdiler. Türk futbolunun son 50 yılında her kademede bulundum. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan, yeni ortaya konan bir çok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Eğer böyle bir başarı vara arkasında büyük bir ekip vardır. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz. Bu tip yorumların en başta gecesini, gündüzüne katarak kendisine uzman olduğu alanda çalışan, büyük çaba sarf eden, dışarıdan başka güzel hayattan vazgeçen bu insanlara büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en kolay şeyi o bir şeyler başarmak için çalışan insanlara haksız yere konuşmaktır." dedi.



Hakkında iddialarla ilgili de konuşan Terim "Teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum." açıklamasını yaptı.



Fatih Terim yeni yardımcı antrenör iddialarıyla ilgili "Böyle bir konu ne benle ne başkanla gündeme geldi. Dünyanın hangi takımında sürekli böyle bir şey gördünüz? 24 saat yaşayan organizasyon, hepimiz birer parçasıyız. Tüm çalışma arkadaşlarım günün her anında bu takımın başarısı için çalışıyorlar. Benim yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Takviye olur mu, olur neden olmasın. Ben adamcağızla hiç görüşmedim. Bizim maçlara geldiğini biliyorum. Bana olan saygısını biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa, donanımlı, tecrübeli, gelecek vaat eden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Başkanla görüşeceğim. Konuşulacak o kadar konu var ki, çok başka yerlerdesiniz. Nedendir bilmiyorum. Gerekirse takviye de yapılır" ifadelerini kullandı.





