Fatih Terim'den Florya'ya transfer

Fatih Terim, ekibine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bülent Bayraktar'ın Florya'ya geri döneceği ifade edildi.

Haber; Sabah
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Fatih Terim'den Florya'ya transfer
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15 Ekim 2021 10:32
İletişim ve teknik heyetinde son dönemde ayrılıklar yaşayan Fatih Terim, ekibine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'le geçmişte hem Galatasaray hem de Milli Takım'da çalışmış Bülent Bayraktar ismi artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Florya'ya geri dönmesi beklenen Bayraktar, hem Terim'e danışmanlık yapacak hem de spor hekimi olarak sağlık kurulunda yer alacak.




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