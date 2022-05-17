Fatih Terim'den flaş paylaşım

Galatasaray'ın Ocak ayında yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Deneyimli teknik adam, paylaşımında Galatasaray bayrağını kullanırken, "Nicelerine... #17Mayıs2000" yazdı
Terim, 17 Mayıs 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
İşte Fatih Terim'in paylaşımı:
Deneyimli teknik adam, paylaşımında Galatasaray bayrağını kullanırken, "Nicelerine... #17Mayıs2000" yazdı
Terim, 17 Mayıs 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
İşte Fatih Terim'in paylaşımı:
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