Fatih Terim'den flaş paylaşım

Fatih Terim, sosyal medya hesabından 17 Mayıs 2000 için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den flaş paylaşım
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17 Mayıs 2022 00:08
Galatasaray'ın Ocak ayında yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımında Galatasaray bayrağını kullanırken, "Nicelerine... #17Mayıs2000" yazdı

Terim, 17 Mayıs 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı:





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