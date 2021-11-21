Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel duran top çalışması

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel duran top çalışması
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21 Kasım 2021 12:49
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm Türkiye nefesini tuttu

Fatih Terim hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı. Bu sezon kornerden golü olmayan sarı-kırmızılılar, kornerden kritik goller yiyen rakipleri Fenerbahçe'ye özel, duran top setleri hazırladı.

Fenerbahçe kalesini koruyacak olan genç file bekçisi Berke Özer'in yan ve hava top zafiyeti, video-analizlerle oyunculara gösterildi. Bu eksiğin üzerine gidilmesi istendi 


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