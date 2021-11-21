Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel duran top çalışması

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm Türkiye nefesini tuttu



Fatih Terim hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı. Bu sezon kornerden golü olmayan sarı-kırmızılılar, kornerden kritik goller yiyen rakipleri Fenerbahçe'ye özel, duran top setleri hazırladı.



Fenerbahçe kalesini koruyacak olan genç file bekçisi Berke Özer'in yan ve hava top zafiyeti, video-analizlerle oyunculara gösterildi. Bu eksiğin üzerine gidilmesi istendi



