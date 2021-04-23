Fatih Terim'den dikkat çeken 3 hata

Yönetim olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayan Galatasaray'da saha içini ise Fatih Terim iyi idare edemedi.



İşte Terim'in hataları:



*Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi.



*Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!



*Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca Arda, Feghouli ve Babel gibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi.



