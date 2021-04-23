Fatih Terim'den dikkat çeken 3 hata

Galatasaray'da son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Fatih Terim'in hataları dikkat çekti

Haber; Sabah
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Fatih Terim'den dikkat çeken 3 hata
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23 Nisan 2021 09:46
Yönetim olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayan Galatasaray'da saha içini ise Fatih Terim iyi idare edemedi.

İşte Terim'in hataları:

*Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi.

*Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!

*Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca Arda, Feghouli ve Babel gibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi.



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