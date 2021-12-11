Fatih Terim'den Diagne'ye tam not!

Galatasaray bu sezon hücum hattında sürekli değişiklikler yapmış ve ilk 11'de forvet anlamında istikrar yakalayamamıştı. Lazio maçındaki performansını beğenen Terim, bundan sonra Diagne'yi ilk 11'de başlatacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Diagne'ye tam not!
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11 Aralık 2021 11:06
Mbaye Diagne
Mbaye Diagne
Galatasaray
Galatasaray'da bu sezon ilk 11'de forvetler sürekli değişim gösterdi.

Fatih Terim'in Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında sürekli formayı paylaştırması sebebiyle hücum organizasyonları bir türlü oturmamıştı.

DİAGNE ARTIK DİREKT 11

İmparator, Lazio maçındaki performansından sonra yola Mbaye Diagne ile devam etme kararı aldı. Senegalli yıldızın adını artık direkt 11'e yazacak. 


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