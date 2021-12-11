Galatasaray'da bu sezon ilk 11'de forvetler sürekli değişim gösterdi.
Fatih Terim'in Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında sürekli formayı paylaştırması sebebiyle hücum organizasyonları bir türlü oturmamıştı.
DİAGNE ARTIK DİREKT 11
İmparator, Lazio maçındaki performansından sonra yola Mbaye Diagne ile devam etme kararı aldı. Senegalli yıldızın adını artık direkt 11'e yazacak.
Fatih Terim'in Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında sürekli formayı paylaştırması sebebiyle hücum organizasyonları bir türlü oturmamıştı.
DİAGNE ARTIK DİREKT 11
İmparator, Lazio maçındaki performansından sonra yola Mbaye Diagne ile devam etme kararı aldı. Senegalli yıldızın adını artık direkt 11'e yazacak.