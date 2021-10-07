Fatih Terim'den Diagne'ye güvenoyu!

Galatasaray'da sezon başı adı satış listesinde olan Diagne'ye, Fatih Terim'den güvenoyu...

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Diagne'ye güvenoyu!
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07 Ekim 2021 10:31
Çift forvetli sisteme geri dönüş planları yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, elindeki üç santrfordan da çok memnun. Özellikle sezon başında üzerini çizdiği Mbaye Diagne'nin son haftalardaki değişimini büyük bir sevinçle karşılayan tecrübeli teknik adam, bu kararından geri adım attı.

Terim'in yöneticilerle yaptığı son görüşmede, Ocak ayında Diagne'ye gelmesi muhtemel tekliflerin reddedilmesini istediği öğrenildi. Mevcut kadrodaki Halil ve Muhammed'in bonservislerinin de alınmasını isteyen Terim, böylece ara transfer döneminde ihtiyaç duyulan diğer pozisyonlar üzerine yoğunlaşılması talebinde bulundu. Galatasaray taraftarıyla arasındaki buzları eriten Diagne'nin de yola Sarı-Kırmızılı formayla devam etmek istediği belirtiliyor.

Rize'de galibiyeti getiren golün asistini yapan Diagne, Terim için, "Aramızda baba oğul ilişkisi var" demişti.


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