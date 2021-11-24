Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbiden sonra radikal kararlar almaya hazırlanıyor.



Tecrübeli hoca, Fenerbahçe derbisinde beklentilere yanıt veremeyen Halil'in yerine, oyuna sonradan girip etkili olan Diagne ile Marsilya maçına başlamanın planlarını yapıyor.



UEFA Avrupa Ligi maçında forvet hattında tercihini Senegalli oyuncudan yana kullanmayı düşünen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Muhammed ve Halil'i ise bu zorlu maçta hamle oyuncu olarak değerlendirmek istiyor.



YİNE ORTA SAHA ÜÇLÜ OLACAK



Terim'in, zorluk derecesi yüksek bu maçta yine üçlü orta saha ile çıkması bekleniyor.



Deneyimli teknik adam, perşembe günkü Marsilya maçında orta alanı Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsüne emanet etmenin çalışmasını yapıyor. Böylece dengeli ve kontrollü bir oyun düşünen tecrübeli hoca, Avrupa kulvarındaki başarılı çizgisini devam ettirmeyi amaçlıyor.



Marsilya karşısında alınacak başarılı sonucun, Galatasaray'daki moral motivasyonu yerine getireceğini bilen Terim, bu karşılaşmaya birçok nedenden dolayı önem veriyor.



