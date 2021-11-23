Fatih Terim'den derbi öncesi son dakika değişiklikleri geldi!

Galatasaray'da derbinin ardından maç öncesi yaşanan ayrıntılar netleşmeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den derbi öncesi son dakika değişiklikleri geldi!
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23 Kasım 2021 11:25
Milli kamplardan dönüşte ileri uçta Muhammed, Halil ve Kerem üçlüsünü deneyen Fatih Terim'in, kararını maç günü değiştirdiği öğrenildi.

Çift forvetten vazgeçen ve ileride Halil'e görev veren Terim, genç oyuncunun son performansından memnun kalmadı. Tecrübeli hoca, Muhammed'in yerine de Morutan'ı sağa çekip, Feghouli'yi forvet arkasında değerlendirdi.

Forvette aynı sorun

Galatasaray 'da 1. santrfor belirsizliği devam ediyor.

Diagne, Muhammed ve Halil arasında rotasyona giden Fatih Terim'in, sıradaki Marsilya ve Yeni Malatya sınavlarında kimi tercih edeceği takım içerisinde de merak konusu. 


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