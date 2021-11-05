Fatih Terim'den Dennis Man için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen hücum oyuncusu Dennis Man hakkında açıklama yaptı.Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuşan Fatih Terim "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o." dedi.Fatih Terim ayrıca "Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." ifadelerini kullandı.