Fatih Terim'den Bakasetas açıklaması!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos ile kupada oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Terim, "Oyuncular nasıl oynarsa oynasın, verdikleri mücadeleden dolayı memnunum. Bu kadar çok eksikle oynamak nadir görülen bir şey. Çok garip bir geceydi ama mutluyuz" sözlerini kullandı.
Transfer gündemlerinde yer alan Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas için de konuşan deneyimli teknik adam, "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyoruz" dedi.
Terim, "Oyuncular nasıl oynarsa oynasın, verdikleri mücadeleden dolayı memnunum. Bu kadar çok eksikle oynamak nadir görülen bir şey. Çok garip bir geceydi ama mutluyuz" sözlerini kullandı.
Transfer gündemlerinde yer alan Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas için de konuşan deneyimli teknik adam, "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyoruz" dedi.