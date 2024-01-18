Fatih Terim'den Bakasetas açıklaması!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos karşılaşmasının ardından Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Bakasetas açıklaması!
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18 Ocak 2024 02:31
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos ile kupada oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, "Oyuncular nasıl oynarsa oynasın, verdikleri mücadeleden dolayı memnunum. Bu kadar çok eksikle oynamak nadir görülen bir şey. Çok garip bir geceydi ama mutluyuz" sözlerini kullandı.

Transfer gündemlerinde yer alan Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas için de konuşan deneyimli teknik adam, "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyoruz" dedi.

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