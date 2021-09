Fatih Terim'den ayrılık mesajı: 'Büyük kararlar yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Marsilya'yı değerlendiren teknik adam, "İyi bir takımla oynayacağız, bu sene özellikle iyi başlayan bir Marsilya. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz, seyrettiğimizde de bunu gördük. İlk maçı Lokomotiv ile oynadılar, son dakikadaki golle berabere kaldılar. Marsilya, bugün Fransa Ligi'nde de iyi maçlar oynayan, iyi kadroya sahip, her an oyun içerisinde konsantrasyonu kaybederseniz cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Rakibimizin bu durumuna saygı duyuyorum. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



AYRILACAK MI? "BÜYÜK KARARLARLA İLGİLİ DEĞİL"



Geçtiğimiz günlerde "istifa edebilir" şeklinde yorumlanan açıklamaları için konuşan Fatih Terim, "O gün sorulan soru, içeride bulunduğum durum, ayrıca duygusal bir cevap olduğunun soruyu yanıtlarken de bulunduğum durumun karşıdaki insanlara geçtiğinin de farkındayım çünkü öyleydi. Ben duygularla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz tüm hisleri Galatasaray taraftarıyla paylaşan, onunla büyüyen bir insanım. Ben burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları neredeyse Galatasaray'da tattım, onunla beraberken kattım. Başka bir yer de pek olmadı. Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım. 68 yıllık hayatımın çoğunu Galatasaray'a vermişim, dolayısıyla bu süreyi hep karar vererek geçirmişim. Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil öğrenmek için de çabalarım. Bir karar alırken çok düşünürüm, sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var, onları üzmemek için hareket eden biriyim, sonunda olumlu ya da olumsuz her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. 98-99-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları da anlayabildiğimi, onlarla da aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görmek beni motive ediyor. Son zamanlardaki gidişatın bana farklı şeyler düşündürmesi, yeni jenerasyonların gelişimi ve büyük kararların alınmasıyla ilgili değil. Eğer öyle anlaşıldıysa öyle olmadığını söylüyorum. O gün yaptığım açıklamalar büyük kararlar alınmasıyla ilgili değildi. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar, aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da veya Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de anlatmak istediğim de budur." yanıtını verdi.



"CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT ETMEMİZ GEREKECEK"



Cengiz Ünder ile ilgili görüşlerini aktaran Fatih Terim, "Sheriff antrenörünü okudum, 'Başarımız varsa, federasyona teşekkürler, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor. Marsilya'da başladığından beri çok iyi oynuyor, Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden biri. Marsilya'yla uyuştuklarını görüyorum. Seyrediyorum, çok da mutlu oluyorum. Tehlikeli, önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek. Onunla gurur duyuyorum." dedi.



"DAHA TAKIM OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR"



Çift forvetle maça çıkıp çıkmayacağı sorulan deneyimli hoca, "Gönül ister ki vereyim kadroyu ama Sacha'ya, Barış'a, bazı oyunculara bakacağım. Gerekirse oynarlar ama biz 25 kişiyle geldik, herkesin gelmesini istedim, daha çok takım olmaya ihtiyacımız var." yanıtını verdi.