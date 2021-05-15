Fatih Terim'den 49 maç kaçıran Falcao için talimat!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçında Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.Galatasaray'da bu sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan futbolcusu konumunda yer alıyor.Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.