Fatih Terim'den 49 maç kaçıran Falcao için talimat!

Radamel Falcao, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 49 maçı kaçırdı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den 49 maç kaçıran Falcao için talimat!
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12 Mayıs 2021 12:59
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçında Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Galatasaray'da bu sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan futbolcusu konumunda yer alıyor.

Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.






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