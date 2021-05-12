Fatih Terim'den 48 maç kaçıran Falcao için talimat!

Radamel Falcao, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 48 maçı kaçırdı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den 48 maç kaçıran Falcao için talimat!
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12 Mayıs 2021 12:59
Galatasaray'da şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan birini aldı ve artık Yeni Malatyaspor maçına odaklandı.

Beşiktaş'ın aldığı sonuca bağlı kalarak Yeni Malatyaspor'u farklı bir şekilde (en az 4) mağlup etmesi gereken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçı biter bitmez kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme yaptı.

Radamel Falcao'nun cumartesi günkü Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmesi isteyen Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcudan da bu maçta yer alabilmesi için fedakarlık yapmasını isteyecek.

Sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında sahada olması oldukça zor gözüken Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 48 maç kaçırdı. 






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