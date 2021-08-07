Fatih Terim'den 3 isimle özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV Eindhoven ve St. Johnstone maçları nedeniyle moralsiz olan futbolcularının toparlanması için büyük çaba sarf ediyor.Oyuncularıyla toplantı yapan Terim, "Toparlanacağız, ayağa kalkacağız" dedi.Fatih Terim ayrıca, St. Johnstone maçındaki performansları nedeniyle tartışılan Aytaç Kara, Ömer Bayram ve Mustafa Muhamed ile özel görüşerek moral verdi.