Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu

Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında işlem başlattı

Haber; Milliyet
Abone Ol
Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 08:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

14 kişinin, yaptığı paylaşımların ayrıntılı olarak yer verildiği dilekçelerde, bu kişilerin Fatih Terim'in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek "Hakaret" suçunu işledikleri öne sürüldü, emsal mahiyette ceza almaları için kamu davası açılması talep edildi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.