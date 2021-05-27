Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



14 kişinin, yaptığı paylaşımların ayrıntılı olarak yer verildiği dilekçelerde, bu kişilerin Fatih Terim'in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek "Hakaret" suçunu işledikleri öne sürüldü, emsal mahiyette ceza almaları için kamu davası açılması talep edildi.







