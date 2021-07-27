Fatih Terim de Falcao'dan vazgeçiyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Falcao için son kararını verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim de Falcao'dan vazgeçiyor!
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27 Temmuz 2021 10:54
Kolombiya basını Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğunu yazdı.

Haberde, yönetimin Falcao'ya güvenmediği ve Fatih Terim de yaşanan sakatlıklar nedeniyle El Tigre'nin elinden tutmayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

Falcao, geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıkmış, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.


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