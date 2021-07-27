Fatih Terim de Falcao'dan vazgeçiyor!

Kolombiya basını Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğunu yazdı.
Haberde, yönetimin Falcao'ya güvenmediği ve Fatih Terim de yaşanan sakatlıklar nedeniyle El Tigre'nin elinden tutmayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.
Falcao, geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıkmış, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.
Haberde, yönetimin Falcao'ya güvenmediği ve Fatih Terim de yaşanan sakatlıklar nedeniyle El Tigre'nin elinden tutmayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.
Falcao, geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıkmış, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.