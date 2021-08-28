Fatih Terim: "Daha fazlasını yapabiliriz, yapmalıyız, yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Daha fazlasını yapabiliriz, yapmalıyız, yapacağız'
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28 Ağustos 2021 09:45
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'i eleyerek gruplara kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcular ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Randers maçının kritiğini yapan Fatih Terim, maçın ikinci yarısında ortaya konan futboldan fazlasıyla memnun olduğunu iletti.

Futbolcularını tam anlamıyla Kasımpaşa maçına motive eden Terim, "Milli araya 3'te 3 ile girmeliyiz. Şu ana kadar herkesin ortaya koyduğu performanstan, mücadeleden memnunum ancak bu takım bundan çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip. Herkesin kalitesine, karakterine güveniyorum" dedi.


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