Fatih Terim: 'Çok sert sorunlarımız var'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray'ın uçlarda yaşamaya devam ettiğini dile getiren Terim, "Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu." dedi.



Galatasaray'ın geleceği hakkında da konuşan Terim, "İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak sıkıntı. Yarayı kurutmak için neler yapmalıyız, hep birlikte bunu düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.